Певица показала соблазнительное фото.

Известная певица Кристина Агилера опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой позирует с обнаженной грудью.

В кадре она предстала в джинсах и с голым верхом, прикрыв обнаженную грудь волосами. Также она нанесла на лицо нюдовый макияж и подчеркнула груды коричневым карандашом.

"Всегда шикарная", "Вот это вайб", "Без шумихи, без блеска, без притворства, только я ... раздетая", "Богиня", - пишут поклонники.

Чем известна Кристина Агилера

В 1999 году Кристина Агилера выпустила дебютный альбом "Christina Aguilera". Он сразу стал популярным.

В 2001 году Агилера вместе с Пинк, Майей и Лил Ким производят настоящий фурор, записав кавер-версию знаменитой песни "Lady Marmalade" в качестве саундтрека к кинофильму "Мулен Руж".

Роковая песня певицы "Fighter" и гимн феминисток "Can’t Hold Us Down" смогли достигнуть первых строк в мировых хит-парадах. Кристина Агилера входит в число самых успешных исполнительниц нового тысячелетия.

Автор: Диана Могилевич