Модель решила усовершенствовать свое тело.

Молодая вдова основателя Playboy Хью Хефнера и по совместительству модель Кристал Хефнер рассказала, что едва не умерла.

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34-летняя звезда решила сделать операцию по пересадке жира. Во время хирургического вмешательства она потеряла много крови и попала в больницу, так как ей требовалось переливание.

По словам Кристал, это произошло еще 16 октября. Она долго восстанавливалась, но сейчас чувствует себя хорошо. Также модель призналась, что это уже не первый случай, когда она едва не умерла на операционном столе. В 2016 году она удаляла токсичные импланты.

Кто такая Кристал Хефнер:

В 2008 году начала карьеру фотомодели, снималась для множества журналов, в том числе для Playboy

В 2010 году также начала карьеру певицы. В апреле 2010 года она подписала контракт с лейблом Organica Music Group

В январе 2009 года Харрис начала встречаться с Хью Хефнером, который был на 60 лет старше её. 24 декабря 2010 года состоялась её помолвка с Хефнером и она должна была стать его третьей женой. Харрис разорвала помолвку 14 июня 2011 года — за 5 дней до запланированной свадьбы. Харрис и Хефнер впоследствии помирились и поженились 31 декабря 2012 года. В браке они состояли почти 5 лет

В начале марта 2016 года у Кристал была диагностирована болезнь Лайма

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Автор: Диана Могилевич