Креативный директор Louis Vuitton умер от рака.

В возрасте 41 года скончался один из самых влиятельных американских дизайнеров и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло.

Мужчина в течение нескольких лет боролся с онкологией, говорится в заявлении LVMH. Кроме того, пост о смерти появился на его странице в Instagram.

Читайте такжеВ США умер автор бродвейских мюзикловПричиной смерти Абло стала редкая и агрессивная форма рака - сердечная ангиосаркома, которую он пытался преодолеть два года. При этом дизайнер скрывал свою болезнь от общественности.

Вирджил Абло: что о нем известно

Вирджил Абло родился в штате Иллинойс в простой семье, его отец работал на заводе по производству красок, а мать - швеей. По образованию он - архитектор, интерес модой пришел к нему не сразу.

В 2006 году Абло попал на стажировку в компанию Fendi, с этого момента берет старт его карьера в фэшн-индустрии. Вирджил сотрудничал с рэпером Канье Уэстом, он был его креативным директором. В 2009 году дизайнер впервые принял участие в Неделе моды в Париже.

Он запустил бренд уличной премиальной одежды Off-White с уникальным дизайном. Первую коллекцию бренда дизайнер представил публике в 2015 году на Неделе моды в Париже. В марте 2018 года Вирджил Абло был назначен креативным директором мужской линии одежды дома моды Louis Vuitton.

В 2018-м журнал Time включил дизайнера в список 100 самых влиятельных людей мира.

В 2018-м модельер презентовал свою первую коллекцию для Louis Vuitton на Неделе моды в Париже.

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Автор: Ольга Робейко