Артист подвел итоги года.

Известный украинский певец и военный Виталий Козловский рассказал об изменениях, которые произошли в его жизни за последний год. Знаменитость поделился, как война повлияла на него.

Артист в июне 2023 года получил повестку и почти сразу стал на защиту государства с оружием в руках. В своем Instagram Козловский рассказал, что изменения со статуса певца на воина, были сложными для него.

Сначала он прошел военную подготовку, потом была служба артиллеристом в бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". После этого он присоединился в ряды Национального президентского оркестра. Сейчас Виталий рядовой солдат-водитель.

Видео дня

Исполнитель поделился фотографиями с того этапа, когда только начиналась его служба, в частности, фото с ТЦК, больницы, где он проходил ВВК и первые кадры с фронта.

Также Козловский получил еще один новый статус - он впервые стал отцом. Певец много лет мечтал о семье, поэтому он обручился с пиарщицей Юлией Бакуменко, которая в феврале 2024 года родила ему сына Оскара. Мальчика уже даже успели покрестить. Виталий показал фото с того дня.

Артист добавил, что за год его ценности и взгляды на обыденные вещи изменились. Теперь в приоритете у него семья.

"Как у меня за год изменилась жизнь... Другие ценности, взгляды, приоритеты. Прежде всего теперь - мой ребенок, мой сыночек, моя жена, моя семья. А ровно год назад в этот день я сидел в ТЦК и подписывал документ с путевкой в неизвестность... (и ужас). Не забывайте, в какое время живем. Цените каждое мгновение, проведенное с родными. Спасибо, что рядом", - написал Козловский.

Напомним, ранее Козловский показал фото с крещения сына и рассказал, кто из звезд стал крестными Оскара.

Вас также могут заинтересовать новости: