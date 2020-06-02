"От него кожа да кости остались": 70-летний Михаил Боярский изменился до неузнаваемости (фото, видео)

Публику не на шутку напугал его облик.

В сеть "слили" видео с попавшим в базу украинского центра "Миротворец" известным российским актером и музыкантом Михаилом Боярским.

Видео с 70-летним артистом опубликовал Telegram-канал "НеМалахов". Он был запечатлен без уже ставшей традиционными для его образа шляпы и очков.

Публику не на шутку напугал его облик, ведь Боярский выглядит не лучшим образом. "Кто знает, что с Боярским? От него кожа да кости остались. Боже", - подписали видео в "НеМалахове".

Как сообщал УНИАН, ранее известный российский актер и музыкант Михаил Боярский попал в базу данных украинского центра "Миротворец".

Информация об актере, сыгравшем Д'Артаньяна в советском фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", размещена в разделе "Чистилище". Он попал в список "Миротворца" за открытую поддержку агрессии России в отношении Украины; незаконное пересечение государственной границы Украины; участие в развлекательных мероприятиях в аннексированном Крыму.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram