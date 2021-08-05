Пугачева выглядит намного моложе своего возраста / фото instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист Максим Галкин опубликовал свежее видео с супругой Аллой Пугачевой в ретро-автомобиле.

Кадры с Примадонной появились на странице мужа в Instagram

Читайте такжеАлла Пугачева ужаснула чрезмерно худыми ногами (фото)В кадре артистка предстала в белой блузе и цветастой юбке-накидке под пояс. Она нанесла макияж с акцентом на глаза. На видео возраст звезды выдаёт ее морщинистая зона декольте. А вот на лице наоборот - ни одной морщинки.

За кадром Галкин спросил супругу, как ей авто. Она ответила: "Замечательное, моего возраста". На что Максим сказал, что автомобиль младше. Но тут Алла Борисовна не растерялась и сказала: "Моложе даже? Люблю молодых!".

Личная жизнь Аллы Пугачевой: что известно

Автор: Ольга Робейко