На видео возраст звезды выдает ее морщинистая зона декольте.

Известный российский юморист Максим Галкин опубликовал свежее видео с супругой Аллой Пугачевой в ретро-автомобиле.

Кадры с Примадонной появились на странице мужа в Instagram.

Читайте такжеАлла Пугачева ужаснула чрезмерно худыми ногами (фото)В кадре артистка предстала в белой блузе и цветастой юбке-накидке под пояс. Она нанесла макияж с акцентом на глаза. На видео возраст звезды выдаёт ее морщинистая зона декольте. А вот на лице наоборот - ни одной морщинки.

За кадром Галкин спросил супругу, как ей авто. Она ответила: "Замечательное, моего возраста". На что Максим сказал, что автомобиль младше. Но тут Алла Борисовна не растерялась и сказала: "Моложе даже? Люблю молодых!".

Личная жизнь Аллы Пугачевой: что известно

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

Автор: Ольга Робейко