Его концерты в Израиле отменили.

Российский комик Нурлан Сабуров, который недавно неудачно пошутил об убитых оккупантами украинках, поплатился за свой цинизм.

Организаторы его концертов в Израиле сообщили, что отменяют выступления Сабурова в четырех городах. По их словам, они не согласны с политическими взглядами комика, а также не понимают его юмор по поводу украинцев, которых зверски убили российские захватчики.

Кроме того, компания Bezalel Events заявила, что не поддерживает войну в Украине и не хочет разжигать ненависть между странами. Поэтому было принято решение об отмене концертов Сабурова в Израиле.

"Никто из сотрудников нашей компании не поддерживал несправедливую войну, развязанную президентом Путиным против Украины. У нас есть родственники и близкие друзья, пострадавшие от этой ужасной войны, за которых мы очень беспокоимся", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Нью-Йорке перед концертом "путинского клоуна" Сабурова украинцы устроили акцию протеста.

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