Канадская супермодель Коко Роша в третий раз стала мамой. Звезда родила дочь.

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"Для всех это была любовь с первого взгляда, и мы все так рады, что этой зимой спустимся в бункер и обнимемся семьей", - написала Коко в Instagram.

Также девушка опубликовала фотографию, на которой держит малышку на руках. Коко Роша не стала скрывать лицо дочери, поэтому все фанаты могут посмотреть на девочку, которую назвали Айли Рин Конран.

Стоит отметить, что у модели уже есть два ребенка -5-летняя дочь Айони и 2-летний сын Айвер.

Кто такая Коко Роша:

Коко начала свою профессиональную карьеру модели в 2004 году, подписав контракт с агентством SUPREME в Нью-Йорке

Роша — одна из немногих моделей, кто высказался против распространённости пищевых расстройств в модельном бизнесе

Она позировала для многих модных журналов, включая Vogue, Flare, Fashion, Numеro, French, W, Harper's Bazaar, Dazed & Confused, i-D, Time Style & Design и т. д.

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Автор: Диана Могилевич