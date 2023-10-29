56-летний путинист уже не может скрывать проблемы со здоровьем.

Российский певец Филипп Киркоров сейчас находится в Китае вместе с дизайнером Максимом Ситником, с которым ему приписывают роман.

Они прогуливались по Масао, однако заметно, что пропутинскому певцу уже сложно передвигаться.

Так, Ситник снял на видео, как Киркоров едва ходит. Заметно, что он хромает, а также у него наблюдается косолапие.

Вполне вероятно, что такие проблемы у артиста возникли после ряда пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова, на которого жаловались многие российские знаменитости.

Однако несмотря на это Хайдаров сообщил, что Киркорова ждет еще одна операция по омоложению.

Кроме того, в последнее время Киркоров стал меньше выступать. Большую часть времени он посвящает отдыху или светским мероприятиям.

Напомним, ранее Лорак показала "настоящее" лицо Киркорова. Путинист хочет казаться помолодевшим, но реальные фото выдают его возраст. Полноценно скрыть недостатки ему уже не удается.

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