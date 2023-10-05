Путинист хочет казаться помолодевшим, но реальные фото выдают его возраст.

Опальная певица Ани Лорак продолжает хвастаться своим недавним "сольником" в Кремле. Она размещает фото со своего выступления и показывает, кто ее поддерживает.

На одном из снимков Лорак позировала рядом с путинистом Филиппом Киркоровым, который, по ее словам, "заменил" ей брата. Примечательно, что певица не стала редактировать фото и показала "настоящее" лицо артиста после множества пластических операций.

И если сам Киркоров предпочитает публиковать лишь отретушированные снимки, то Лорак его почему-то "подставила". Путинист едва ли выглядит помолодевшим, хотя сам он неоднократно говорил о своем "преображении" после операций.

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Комментарии под снимком Лорак отключила. Однако в сети все равно начали обсуждать внешность Киркорова. В фан-пабликах пользователи пишут:

"Что он с собой делает?"

"Объясните ему кто-то, что стареть нужно с достоинством"

"Ой, смешно смотреть, престарелый клоун!".

Напомним, во время своего концерта Лорак выводила на сцену единственную дочь. Певица, которая упорно молчит о войне РФ против Украины и помогает фонду, который крадет детей из нашей страны, позволила наследнице спеть в микрофон.

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