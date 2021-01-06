Слухи об их разводе уже ходили давно.

Известная модель Ким Кардашьян разводится со своим супругом Канье Уэстом.

Об этом сообщает Page Six.

Читайте также25-летняя дочь Алека Болдуина показала "клубничку"

Отмечается, что Ким уже давно не носит обручальное кольцо. Даже на новогодние праздники Канье был не со своей семьей.

Сейчас же Кардашьян обратилась к адвокату, чтобы подготовить иск в суд для развода с Уэстом. Так как слухи об их разводе уже ходили давно, вероятно, разрыв не будет для них проблемным. Хотя камнем преткновения может стать дом в Калифорнии за 60 миллионов долларов.

Напомним, что пара поженилась еще в 2014 году. Они воспитывают четверых детей. Пока неизвестно с кем останутся дети после развода. Стоит отметить, что у Канье ранее диагностировали биполярное расстройство. В прошлом году он также написал в Twitter, что уже два года хочет развестись с Ким. Но со временем этот пост он удалил.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич