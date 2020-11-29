Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый снимок.

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На нем звезда предстала в новом образе. Если фанаты привыкли видеть ее с шикарными локонами, то сейчас пришло время перемен. Ким решила сделать каре. Стоит отметить, что у нее еще никогда не было таких коротких волос.

Поклонники звезды восхитились ее сменой образа. Буквально за один день фото набрало более 2 миллионов лайков. Также фанаты оставили множество позитивных комментариев.

"Красотка", "Тебе идет", "С такой прической ты стала женственней", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич