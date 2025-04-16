Знаменитость призналась, что ей некомфортно быть известной и она хочет начать спокойную жизнь.

Двукратная обладательница премии "Оскар", известная австралийская актриса Кейт Бланшетт шокировала заявлением поклонников. 55-летняя звезда "Властелина колец" заявила, что хочет завершить актерскую карьеру.

Как пишет издание The Independent, знаменитость отметила, что ей некомфортно жить со славой, которую она получила благодаря ролям в успешных проектах. Сейчас артистка хочет сосредоточиться на своей семье и посвятить себя другим делам.

В интервью Radio Times она рассказала, что уже далеко не первый год думает о том, чтобы уйти из кино. Бланшетт сказала: "Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я об этом говорю, но я серьезна. Есть много вещей, которые я хочу сделать в своей жизни".

Видео дня

Сейчас кинозвезда готовится к своему первому радиодебюту в драме The Fever на BBC Radio 4. Во время интервью она добавила, что ей всегда было некомфортно из-за своей популярности. По ее словам, у публичности есть много негативных последствий.

"Когда идешь на ток-шоу или, как сейчас, говоришь в интервью, а потом читаешь вырванные из контекста цитаты, это звучит громче, чем есть на самом деле. Я не такой человек. Я лучше выражаюсь в движении", - пояснила актриса.

Обладательница "Оскара" говорит, что ей интересно попробовать себя в новых сферах, и она никогда не привязывает себя к одному делу: "Я всегда захожу в новое пространство с интересом, не ожидая принятия. Я потратила целую жизнь, чтобы начать чувствовать себя комфортно в дискомфорте".

Что известно о Кейт Бланшетт

Среди самых известных картин Бланшетт - роли в "Елизавете" (1999), "Авиаторе" (2005), "Жасмине" (2013), "Оушен 8" (2018). А также она участвовала в кинотрилогии "Властелин колец" (2001-2003), где сыграла Галадриэль. В 2025 году вышел шпионский триллер "Операция "Черный кейс" с участием артистки. "Оскарами" ее наградили за роль второго плана в картине "Авиатор" и за главную роль в ленте "Жасмин". Также женщина стала трехкратной лауреаткой "Золотого глобуса", "BAFTA" и премии Гильдии киноактеров США.

Актриса активно играет в театральных спектаклях. С 2008 до 2013 года она руководила Сиднейской театральной компанией вместе с мужем Эндрю Аптоном.

Она является послом доброй воли ООН. С экс-редактором британского Channel 4 News Беном де Пиром и режиссером Эдвардом Уоттсом знаменитость выпустила документальную ленту "Ukraine: Life Under Attack: Dispatches" о Харькове во время полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее звезда боевиков Лиам Нисон объявил о завершении карьеры. Он отметил, что не хочет обманывать поклонников и делать вид якобы еще в него есть силы играть роли, как раньше. 72-летний актер ответил, когда планирует уйти из кино.

Вас также могут заинтересовать новости: