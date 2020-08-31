Кэти показала фигуру / фото eastnews.ua
Известная певица Кэти Перри недавно родила дочку, которую назвала Дейзи Дав.
Звезда опубликовала в инста-сториз фотографию, где позирует в нижнем белье спустя пять дней после родов. На груди у нее трубочки, через которые она сцеживает молоко. Стоит отметить, что у Кэти еще достаточно большой живот.
Кэти показала фигуру / фото eastnews.ua
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