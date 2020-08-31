Певица показала фото в белье.

Известная певица Кэти Перри недавно родила дочку, которую назвала Дейзи Дав.

Звезда опубликовала в инста-сториз фотографию, где позирует в нижнем белье спустя пять дней после родов. На груди у нее трубочки, через которые она сцеживает молоко. Стоит отметить, что у Кэти еще достаточно большой живот.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич