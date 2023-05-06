Как худели украинские и мировые звезды / коллаж

Знаменитости всегда переживают по поводу того, как они будут выглядеть в кадре. Герои нашего сегодняшнего материала в один момент поняли, что им некомфортно иметь лишний вес. Они не просто решились привести свое тело в желаемую форму, а экстремально похудели.

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Александра Зарицкая

Солистка украинской группы KAZKA принимала участие в проекте "Танцы со звездами" в 2021 году. Во время шоу она сбросила 20 килограммов, а после финала - еще почти столько же. Всего за короткий промежуток времени она изменилась до неузнаваемости, оставив позади пышное тело.

Александра Зарицкая / коллаж

Наталья Могилевская

Певица часто сидит на диетах, и, как можно заметить по ее снимкам разных лет, склонна к полноте. Артистка признавалась, что ее максимальный вес переваливал далеко за 70 кг, но она всегда старалась его контролировать. Для этого даже принимала участие в разных марафонах. Однажды она поспорила с фитнес-тренером Анитой Луценко, что за месяц сможет сбросить 4 кг, а если нет - побреется налысо. Поскольку прическу Могилевская так и не сменила, можно сделать вывод, что похудеть у нее все же получилось.

Наталья Могилевская / коллаж

Руслана Писанка

Знаменитость, которой не стало в 2022 году, тоже в свое время обладала пышными формами, но в 2021 году предстала перед поклонниками после экстремального похудения. В одном из интервью актриса и телеведущая тогда призналась, что это подкосило ее здоровье. Она с супругом даже принимала участие в проекте "Зважені і щасливі", где на двоих они смогли сбросить 80 кг.

Руслана Писанка / коллаж

Маша Ефросинина

Телеведущая и блогерша на старте своей карьеры была довольно "пышной". Как призналась Маша в одном из своих интервью, ее максимальный вес составлял 86 кг. Чтобы создать стройную фигуру, она обращалась к профессионалам, которые корректировали ее питание. Сейчас она может похвастаться идеальным внешним видом.

Маша Ефросинина / коллаж

Настя Каменских

Жена Потапа, которая часто общается с подписчиками в своем блоге, тоже неоднократно рассказывала, что склонна к полноте. На старте карьеры размер одежды Насти был гораздо больше, чем сегодня. У нее были округлые формы, бока и "спасательный круг" вокруг живота, однако сегодня от этого удалось избавиться. Своими фотографиями в купальнике Настя способна заткнуть за пояс любую худышку.

Настя Каменских / коллаж

Келли Осборн

Проблемы с фигурой были и у британской певицы, телеведущий и дочери Оззи Осборна Келли. Несколько лет назад она сменила режим питания и добавила в распорядок дня регулярные занятия спортом, благодаря чему сбросила почти 30 кг.

"Все начинается с мыслей. Я внезапно поняла, что больше не хочу быть тем, кем была раньше", - комментировала Келли. 

Келли Осборн / коллаж

Джессика Симпсон

Американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер в свои 42 года просто сногсшибательна, но еще недавно она носила одежду XXL. От 45 кг Симпсон избавилась буквально за полгода. Методику избавления от лишнего веса артистка держит в тайне.

Джессика Симпсон / коллаж

Адель

Преображением Адель восхищались и восхищаются все ее поклонники. Пышнотелая артистка однажды появилась на публике в новом образе, и фанаты не сразу смогли поверить своим глазам. Похудение она начала еще в 2019 году, когда весила более 100 кг. Мотивацией стал развод с мужем.

Адель / коллаж

Клои Кардашьян

Американская телевизионная персона, бизнесвумен и предприниматель в 2015 году заявила, что избавилась от 15 кг. Это было вынужденное похудение, поскольку лишний вес стал действительно мешать знаменитости. Она заявила, что ненормированный график, беспорядочное питание и отсутствие спорта в ее жизни с каждым днем ухудшали состояние кожи, самочувствие и тело в целом, поэтому она основательно взялась за свою фигуру.

Клои Кардашьян / коллаж

Ребел Уилсон

Австралийская актриса и юмористка в 2020 году смогла сбросить более 35 кг. Звезда, которая и так всегда была крупненькой, с началом пандемии коронавируса стала набирать вес еще более интенсивно. В определенный момент она поняла, что это больше не может продолжаться, поэтому решила кардинально изменить свои пищевые привычки.

Ребел Уилсон / коллаж

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