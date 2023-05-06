Своим преображением эти знаменитости поразили всех.

Знаменитости всегда переживают по поводу того, как они будут выглядеть в кадре. Герои нашего сегодняшнего материала в один момент поняли, что им некомфортно иметь лишний вес. Они не просто решились привести свое тело в желаемую форму, а экстремально похудели.

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Александра Зарицкая

Солистка украинской группы KAZKA принимала участие в проекте "Танцы со звездами" в 2021 году. Во время шоу она сбросила 20 килограммов, а после финала - еще почти столько же. Всего за короткий промежуток времени она изменилась до неузнаваемости, оставив позади пышное тело.

Наталья Могилевская

Певица часто сидит на диетах, и, как можно заметить по ее снимкам разных лет, склонна к полноте. Артистка признавалась, что ее максимальный вес переваливал далеко за 70 кг, но она всегда старалась его контролировать. Для этого даже принимала участие в разных марафонах. Однажды она поспорила с фитнес-тренером Анитой Луценко, что за месяц сможет сбросить 4 кг, а если нет - побреется налысо. Поскольку прическу Могилевская так и не сменила, можно сделать вывод, что похудеть у нее все же получилось.

Руслана Писанка

Знаменитость, которой не стало в 2022 году, тоже в свое время обладала пышными формами, но в 2021 году предстала перед поклонниками после экстремального похудения. В одном из интервью актриса и телеведущая тогда призналась, что это подкосило ее здоровье. Она с супругом даже принимала участие в проекте "Зважені і щасливі", где на двоих они смогли сбросить 80 кг.

Маша Ефросинина

Телеведущая и блогерша на старте своей карьеры была довольно "пышной". Как призналась Маша в одном из своих интервью, ее максимальный вес составлял 86 кг. Чтобы создать стройную фигуру, она обращалась к профессионалам, которые корректировали ее питание. Сейчас она может похвастаться идеальным внешним видом.

Настя Каменских

Жена Потапа, которая часто общается с подписчиками в своем блоге, тоже неоднократно рассказывала, что склонна к полноте. На старте карьеры размер одежды Насти был гораздо больше, чем сегодня. У нее были округлые формы, бока и "спасательный круг" вокруг живота, однако сегодня от этого удалось избавиться. Своими фотографиями в купальнике Настя способна заткнуть за пояс любую худышку.

Келли Осборн

Проблемы с фигурой были и у британской певицы, телеведущий и дочери Оззи Осборна Келли. Несколько лет назад она сменила режим питания и добавила в распорядок дня регулярные занятия спортом, благодаря чему сбросила почти 30 кг.

"Все начинается с мыслей. Я внезапно поняла, что больше не хочу быть тем, кем была раньше", - комментировала Келли.

Джессика Симпсон

Американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер в свои 42 года просто сногсшибательна, но еще недавно она носила одежду XXL. От 45 кг Симпсон избавилась буквально за полгода. Методику избавления от лишнего веса артистка держит в тайне.

Адель

Преображением Адель восхищались и восхищаются все ее поклонники. Пышнотелая артистка однажды появилась на публике в новом образе, и фанаты не сразу смогли поверить своим глазам. Похудение она начала еще в 2019 году, когда весила более 100 кг. Мотивацией стал развод с мужем.

Клои Кардашьян

Американская телевизионная персона, бизнесвумен и предприниматель в 2015 году заявила, что избавилась от 15 кг. Это было вынужденное похудение, поскольку лишний вес стал действительно мешать знаменитости. Она заявила, что ненормированный график, беспорядочное питание и отсутствие спорта в ее жизни с каждым днем ухудшали состояние кожи, самочувствие и тело в целом, поэтому она основательно взялась за свою фигуру.

Ребел Уилсон

Австралийская актриса и юмористка в 2020 году смогла сбросить более 35 кг. Звезда, которая и так всегда была крупненькой, с началом пандемии коронавируса стала набирать вес еще более интенсивно. В определенный момент она поняла, что это больше не может продолжаться, поэтому решила кардинально изменить свои пищевые привычки.

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