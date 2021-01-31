Модель порадовала фанов сексуальным фото.

Известная модель Кайли Дженнер обнародовала в социальной сети Instagram сексуальный снимок.

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На фото она позирует возле стены в облегающем мини-платье оранжевого цвета. Украшено платье множеством вырезов, сквозь которые просвечивается тело Кайли, а особенно грудь. Стоит отметить, что под такой наряд девушка не надевала белье.

Кроме того, Кайли заплела свои роскошные волосы в косичку, а на лицо нанесла нюдовый макияж. Из украшений она выбрала различные браслеты и часы.

"Вот это девушка", "Королева", "Лучшая", "Готов жениться на тебе хоть сейчас", - пишут фанаты.

Кто такая Кайли Дженнер:

Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния

Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени

Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram

В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории

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Автор: Диана Могилевич