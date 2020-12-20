Каролина Куркова показала беременный животик.

Известная модель Каролина Куркова опубликовала в Instagram "голую" фотографию.

На снимке девушка позировала без белья. Обнаженную грудь она прикрыла руками, а вот зону бикини - черным бантиком. Также на фото видно округлившийся животик модели. Звезда беременна третий раз.

Кто такая Каролина Куркова:

Каролина признана самой сексуальной блондинкой Европы 2007 года

С 2009 года Каролина замужем за кинопродюсером Арчи Друри, с которым она встречалась год до их свадьбы

У супругов есть два сына - Тобин Джек Друри (род. 29.10.2009) и Ноа Ли Друри (род. в ноябре 2015)

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Автор: Диана Могилевич