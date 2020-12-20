Куркова беременна / instagram.com/karolinakurkova
Известная модель Каролина Куркова опубликовала в Instagram "голую" фотографию.
На снимке девушка позировала без белья. Обнаженную грудь она прикрыла руками, а вот зону бикини - черным бантиком. Также на фото видно округлившийся животик модели. Звезда беременна третий раз.
Куркова беременна / instagram.com/karolinakurkova
Кто такая Каролина Куркова:
Каролина признана самой сексуальной блондинкой Европы 2007 года
С 2009 года Каролина замужем за кинопродюсером Арчи Друри, с которым она встречалась год до их свадьбы
У супругов есть два сына - Тобин Джек Друри (род. 29.10.2009) и Ноа Ли Друри (род. в ноябре 2015)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram