За певицей стоит "влиятельный дядя", считает Яна Пасынкова.

Победительница 15 сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова пообщалась с фанами и ответила на их вопросы. Подписчиков интересовало, есть ли у Тины Кароль влияние на медийную сферу Украины, однако таролог отметила, что этот вопрос выглядит немного странно. Поэтому она решила "спросить" у карт, уважают ли певицу в шоу-бизнесе.

По словам Пасынковой, Кароль действительно ценят и уважают. Но есть один нюанс.

"Ее уважают, ценят ее мнение, ее уважают как певицу, как человека. Но еще больше уважают дядю, который за ней стоит", - заявила таролог.

Победительница "Битвы экстрасенсов" отметила, что у Кароль якобы есть влияние благодаря мужчине. По мнению таролога, именно он помогает певице и придает ей сил.

"То есть она влияние имеет, да. Но из-за какого-то короля, из-за какого-то мужчины", - считает Пасынкова.

Кто именно этот "влиятельный дядя", на которые "указали" карты Таро - экстрасенс не объяснила. Она не стала подробно рассказывать о личной жизни Кароль, оставив этот вопрос открытым.

Напомним, певица не рассказывает, свободно ли ее сердце. Она держит это в секрете. После потери мужа у Кароль не было официальных отношений с мужчинами, хотя ей несколько раз приписывали романы с известными артистами. Сейчас же ходят слухи, что звезда может скрывать отношения со своим танцором Дмитрием Жуком.

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