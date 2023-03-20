Певица познакомилась с лидером страны-агрессора в 2005 году.

Певица Камалия рассказала о связи с российским президентом Владимиром Путиным. Оказалось, они знакомы лично. Первая встреча произошла в Киеве в 2005 году. Тогда звезда и подумать не могла, что этот человек станет убийцей и таким кровожадным диктатором.

"Я много раз выступала перед Путиным. В жизни много сюрпризов! Вы не можете представить это сейчас. Я встретила Путина в Киеве, а потом он начал звать меня в Кремль петь с 2005 года. Он часто звонил мне, а потом вдруг перестал звонить. Я не знаю почему. После этого я увидела смену президента, он стал другим", - вспомнила модель и певица в своем Instagram-блоге.

Камалия отметила, что если бы ей 18 лет назад кто-то сказал, что Владимир Путин станет инициатором геноцида украинского народа, она бы не поверила.

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"Мы со всеми артистами сидели вместе и ели вместе после выступлений или во время саммитов СНГ. Он (Путин, - ред) выглядел добрым. В то время если бы кто-то сказал мне, что Путин нападет на Украину, я бы не поверила", - написала артистка.

Где сейчас Камалия и чем она занимается

До 24 февраля 2022 году самая богатая певица жила вместе с мужем и двумя дочками в Киевской области, гастролировала, снималась, занималась конным спортом, однако россияне у нее это все забрали. Из-за войны она вынуждена была бежать из страны, а оккупанты во время активных боевых действий в регионе уничтожили конюшню и убили лошадей.

Сейчас Камалия занимается благотворительностью - помогает как украинцам, так и согражданам ее мужа - пакистанцам.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия выступила в Пакистане в сине-желтом платье.

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