Артистка также рассказала, будут ли девочки возвращаться в Украину.

Украинская певица Камалия рассказала, как переживает разлуку с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой.

После развода артистки с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром девочки учатся и живут с отцом в Великобритании. По словам Камалии, это решение принимал экс-супруг, ведь по мусульманским законам дети должны оставаться с ним. Она была сначала не против, ведь переживала за безопасность дочерей во время полномасштабного вторжения.

"Захур сказал, что идет война и он не хочет рисковать детьми. И поэтому планирует, что они пока будут жить в Лондоне, учиться там. Я была согласна с этим решением, потому что, как любая мама, понимала все риски. Сейчас мне кажется, что уже можно было им вернуться домой. Но он боится за девочек, поэтому пока такое решение не принято. Кроме того, переживает за их образование, там все же лучше, потому что здесь в основном из-за воздушных тревог, сами понимаете, какое будет обучение", - рассказала певица в интервью для OBOZ.UA.

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Камалия также призналась, что тяжело переживает разлуку с дочками, хотя и старается проводить с ними время всегда, когда есть такая возможность.

"Как мне живется без девочек? Это же дети - конечно, трудно. У нас каждый день долгие разговоры по видеосвязи. Иногда по несколько раз. Как есть время у них и у меня - мы разговариваем. Я стараюсь как можно чаще их навещать. Они приезжают, когда у них каникулы. Пять раз в год гарантированно бывают в Киеве, в доме, где выросли".

Заметила исполнительница и изменения в 11-летних Арабелле и Мирабелле за время жизни на расстоянии без мамы. По ее словам, девочки стали ближе и могут даже пожаловаться на папу.

"Они стали ближе ко мне, чем это было раньше. Даже могут пожаловаться немного на папу. В чем-то незначительном, в мелочах каких-то, потому что серьезных конфликтов между ними не бывает, он хороший отец. Они иногда даже заявляют, что хотят жить со мной. Так и говорят: "Не хотим с папой, хотим - с мамой", - добавила Камалия.

К слову, певица и бизнесмен прожили в браке более 20 лет. В прошлом году они объявили о разводе. Инициатором завершения отношений стала Камалия, однако им удалось остаться в дружеских отношениях ради общих детей.

Напомним, ранее певица Камалия честно ответила, хотел ли Захур вернуть ее после развода.

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