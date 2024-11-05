Певица не послушала рекомендации врачей.

Украинская певица Камалия показала 11-летнюю дочь Мирабеллу на костылях и рассказала, какую ее просьбу выполнила на днях.

Недавно девочка случайно поскользнулась и сильно травмировала палец. Поэтому сейчас она вынуждена ходить с гипсом на костылях из-за перелома и больше отдыхать. Однако Мирабелля решила не придерживаться рекомендаций врачей.

"Моя маленькая непоседа Мирабелла проходит обследование в детской больнице. Врач строго приказал ей придерживаться полного покоя минимум неделю. Но можно ли удержать эту маленькую искорку?" - рассказала Камалия в своем Instagram.

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Оказалось, что дочь артистки попросила ее отвезти в конюшню, ведь много лет девочка ездит верхом.

По словам исполнительницы, Мирабелла очень соскучилась по животным. Поэтому певица не смогла отказать ей в просьбе, и написала о последствиях несоблюдения рекомендаций врачей так:

"Видели бы вы, как засветились ее глаза, когда она обняла своего верного друга! Вот такая она у меня - сильная духом и с безграничной любовью к животным. Материнское сердце переполняется гордостью и нежностью".

К слову, это уже не первая травма в жизни девочки. Известно, что в конце лета она упала с самоката и получила перелом руки.

Напомним, ранее певица Камалия перенесла серьезную операцию.

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