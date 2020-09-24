Камалия заболела коронавирусом / instagram.com/kamaliyaofficial

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Звезда написала в Facebook, что у ее супруга плохой результат КТ. И все это из-за коронавируса.

"Идет 18-й день нашей болезни на Ковид 19! Даже не знаю, что вам сказать! Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения лёгких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна", - написала она.

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Автор: Диана Могилевич