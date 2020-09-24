Камалия заболела коронавирусом / instagram.com/kamaliyaofficial
Украинская певица Камалия болеет коронавирусом вместе со своим супругом. Пара прошла курс лечения, но легче им не стало.
Читайте также"Скала" Джонсон переболел коронавирусом
Звезда написала в Facebook, что у ее супруга плохой результат КТ. И все это из-за коронавируса.
"Идет 18-й день нашей болезни на Ковид 19! Даже не знаю, что вам сказать! Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения лёгких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна", - написала она.
Другие новости по теме:
- Известный американский певец умер от коронавируса
- "Самая ужасная неделя": больной COVID-19 шоумен Остапчук рассказал о самочувствии (фото)
- Переболевшая коронавирусом Куриленко показала, как защищается от вирусов (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram