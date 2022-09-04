У Златы прекрасная естественная красота.

16-летняя Злата Митчелл пытается самовыражаться любыми способами - яркий макияж, откровенная одежда, пикантные позы для фото. Поклонники ее звездной мамы Ольги Фреймут часто критикуют девушку за такое поведение, полагая, что она пошла по наклонной.

Но стоит отметить, что если убрать весь этот антураж, Злата выглядит как обычная девушка своих годов. Она достаточно милая - с естественной привлекательной внешностью, густыми бровями и искренними эмоциями.

Так, в социальных сетях Златы сложно найти неотретушированные фото, но несколько таких все же есть. Так как же выглядит дочь Ольги Фреймут без макияжа?

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Напомним, ранее дочь Фреймут в неприличной мини-юбке засветилась на вечеринке во время войны в Украине. Еще один снимок, которым она поразила аудиторию, был сделан с помощью зеркала.

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