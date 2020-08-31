Пугачева заметно помолодела / фото instagram.com/maxgalkinru
Известный российский шоумен Максим Галкин порадовал подписчиков в Instagram новым фото со своей супругой Аллой Пугачевой.
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"Поехали!", - подписал снимок артист и сопроводил пост хештегом #парочка.
В кадре супруги выглядят, как ровесники (Примадонне 71 год, а ее мужу - 44 года). Алла Борисовна предстала на фотографии в серой кофте и собранными кудрявыми волосами. На ее лице — макияж, который "оминусовал" несколько лет.
"Красивые❤️", "Алла Борисовна просто огонь", "Красивые и счастливые", "Аллочка, как девочка, когда рядом вы, Максим", - пишут в комментариях.
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- 15 апреля 2020 года Примадонне российской и советской эстрады Алле Пугачевой "стукнул" 71 год. Несмотря на такой возраст, артистка выглядит превосходно.
- Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.
- В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях и пластических операциях Примадонны. Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне юбилейного концерта, чтобы решить проблему с голосом.
- Осенью 2018 года все СМИ облетела новость о том, что Алла Пугачева разводится с супругом Максимом Галкиным. Журналисты утверждали, что юморист закрутил роман с Юлией Барановской. А последняя якобы беременна от него. Но, к счастью, Алла Борисовна и Галкин до сих пор вместе и выглядят они счастливыми.
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