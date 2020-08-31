Алла Борисовна предстала на фотографии в серой кофте и собранными кудрявыми волосами.

Известный российский шоумен Максим Галкин порадовал подписчиков в Instagram новым фото со своей супругой Аллой Пугачевой.

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"Поехали!", - подписал снимок артист и сопроводил пост хештегом #парочка.

В кадре супруги выглядят, как ровесники (Примадонне 71 год, а ее мужу - 44 года). Алла Борисовна предстала на фотографии в серой кофте и собранными кудрявыми волосами. На ее лице — макияж, который "оминусовал" несколько лет.

"Красивые❤️", "Алла Борисовна просто огонь", "Красивые и счастливые", "Аллочка, как девочка, когда рядом вы, Максим", - пишут в комментариях.

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15 апреля 2020 года Примадонне российской и советской эстрады Алле Пугачевой "стукнул" 71 год. Несмотря на такой возраст, артистка выглядит превосходно.

Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.

В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях и пластических операциях Примадонны. Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне юбилейного концерта, чтобы решить проблему с голосом.

Осенью 2018 года все СМИ облетела новость о том, что Алла Пугачева разводится с супругом Максимом Галкиным. Журналисты утверждали, что юморист закрутил роман с Юлией Барановской. А последняя якобы беременна от него. Но, к счастью, Алла Борисовна и Галкин до сих пор вместе и выглядят они счастливыми.

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Автор: Ольга Робейко