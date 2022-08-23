В России опозорились очередным фейком.

В России разгоняют фейковую новость о том, что якобы умерла Алла Пугачева.

На пропагандистском ресурсе "Дни.ру" появилась новость с заголовком: "Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой".

Пользователи сети сразу подумали, что речь идет о Примадонне, но на самом деле речь шла о маме певицы Зинаиде Архиповне, и произошло это еще в 1986 году. Действительно, женщина скончалась после шестого инсульта. Но авторы статьи не указали конкретного человека, а лишь заманили читателей громким заголовком.

Известно, что сама Пугачева сейчас находится в Латвии вместе со своими детьми. Недавно она засветилась в компании своей подруги, поддержавшей в войне Украину, Лаймы Вайкуле.

А вот ее супруг Максим Галкин выступает на концертах и часть денег передает на помощь украинским беженцам.

Напомним, ранее российский пародист Максим Галкин дал концерт в Варшаве. Он вышел на сцену в сине-желтом костюме, цвета которого символизируют флаг Украины.

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