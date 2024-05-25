Этих знаменитостей артистка назвала "крашами".

Популярная украинская певица Jerry Heil, которая вместе с рэпершей Alyona Alyona получили бронзу на "Евровидении-2024", начала свой музыкальный путь в середине 2010-х. Исполнительница показала двух звезд украинского шоу-бизнеса, которые существенно повлияли на ее становление.

Музыкальная карьера Яны Шемаевой, она же Jerry Heil, началась с участия в шоу "Х-Фактор". Однако до этого артистка прислала свои песни в два лейбла, в частности, Masterskaya Ивана Дорна и VIDLIK, основателями которого являются композитор Евгений Филатов и солистка группы ONUKA Ната Жижченко.

"Со второго мне отписала Ната, что вместе с Евгением приглашают меня встретиться. Тогда мы выпустили мой первый EP альбом", - написала Jerry Heil.

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Шемаева в своем Instagram опубликовала фотографию с композитором и певицей. Она назвала основателей VIDLIK "крашами" и объяснила, что именно эти знаменитости поверили в ее успех.

Стоит указать, что первым хитом Яны стала песня "Охрана, отмена", которую она выпустила в 2019 году. Сейчас Jerry Heil известная певица, чьи песни лидируют в украинских топ-чартах, а на ее концерты приходят тысячи людей.

Напомним, ранее Jerry Heil поразила образом на красной дорожке в Каннах.

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