Певица часто рассказывает поклонникам смешные истории из жизни.

Украинская певица Jerry Heil рассказала, что первый ее поцелуй сучился в 17 лет. Но тогда он ей совсем не понравился.

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По словам звезды, поцелуй был отвратительным. Она шла домой и плевалась.

"Мой первый поцелуй был отвратительным! На следующий день он прислал сообщение: "Ой еще скажи, что шла домой и плевалась". Я плевалась. Февраль был холодным, помню, но я с того вечера включила минус максимальный. Бедный парень. Назовем его М. Плевалась я и не знала, что скоро едва не блевать буду от стыда, узнав, что сделала моя мама, пока я смущалась на своем первом в жизни свидании", - написала певица.

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Автор: Диана Могилевич