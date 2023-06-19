После Нацотбора в декабре 2022 года, в котором победила группа TVORCHI, певица заявила, что больше не будет пытаться пробиться на сцену Евровидения.

Украинская певица Jerry Heil окончательно ответила, будет ли она в будущем пытаться принимать участие в Нацотборе и претендовать на сцену Евровидения.

Следует отметить, что после Нацотбора в декабре 2022 года, в котором победила группа TVORCHI, певица заявила, что на этом с Евровидением в ее жизни покончено.

Тогда она сказала, что не хочет ассоциироваться у поклонников с постоянными неудачными попытками пробиться на европейскую сцену. Сейчас в интервью 24 каналу Jerry Heil уже не так категорична:

"Не знаю. Только если почувствую, что могу написать песню, которая представит достойно Украину. Сейчас это сверхвысокая ответственность".

Отметим, в финале Нацотбора в декабре 2022 года Яна Шемаева (настоящее имя Jerry Heil, - ред) заняла третье место. При этом баллы распределились таким образом, что зрители отдали за нее 9 из 10. После оглашения результатов исполнительница хита "Охрана, отмена" не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Выступление Jerry Heil на Нацотборе: "When God shut the door"

Напомним, Jerry Heil оценила выступление TVORCHI и Loreen на Евровидении. Певица, которая уже несколько раз боролась за право представлять Украину на Евровидении, призналась, что восхищена. Она даже немного рада, что не она представляла нашу страну на конкурсе в этом году, потому что достойных участников с других стран было действительно очень много.

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