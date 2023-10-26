У него серьезные проблемы со спиной.

Солист группы "Без обмежень" Сергей Танчинец рассказал о проблемах со здоровьем. В связи с этим группе пришлось отменить тур, чтобы Танчинец смог отправиться на лечение.

По словам артиста, у него проблемы со спиной, из-за которых он не может даже нормально двигаться.

"В связи с обострением проблем со спиной мы вынуждены вернуться в Украину и заняться лечением", - написал он в Instagram.

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Кроме того, Танчинец сообщил, что предстоящие концерты за границей перенесены. То есть сдавать или выбрасывать билеты не нужно. Они остаются действительными.

"Мировой тур незапланированно закончился. Концерты в Софии и Малаге перенесены на май следующего года", - добавил артист.

Напомним, ранее Сергей Танчинец попал в больницу. У него были проблемы с позвоночником.

"Мой позвоночник, вернее его поясничный отдел, сказал "хватит" и ушел отдыхать. Ничего серьезного, но нормально двигаться и работать стало уже совсем тяжело", - рассказал тогда артист.

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