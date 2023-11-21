В этом вопросе он поставил жирную точку.

Еще до полномасштабного российского вторжения певец MELOVIN сказал о том, что хотел бы выступать в России, если бы эта страна не развязала войну на Донбассе и не аннексировала Крым.

Однако, как он отметил в интервью УНИАН, тогда его слова перекрутили и получилось так, что он якобы хочет поехать в страну-агрессора несмотря ни на что.

После 24 февраля 2022 года MELOVIN окончательно понял, что ничего общего с Россией у него нет. Он считает, что не нужно тыкать туда носом и искать там братьев.

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"Я говорил, что если бы не было войны, если бы все было нормально, если бы две страны не были в конфликте, было бы классно там работать. Но это невозможно, потому что это страна д***лов. Туда незачем соваться и искать там братьев. Украинцы, неужели такая неполноценность, что вам кто-то там нужен?" - сказал певец.

Он также ответил, почему украинские артисты уехали в Россию строить карьеру. Например, Ани Лорак, Anna Asti, Мари Крайбрери и другие.

"Это вопрос только денег", - добавил артист.

Более того, MELOVIN сказал, что сейчас не общается ни с одним россиянином.

Напомним, ранее MELOVIN признался, почему не пошел на фронт.

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