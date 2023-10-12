Галич объяснил свое решение.

Лидер группы O.TORVALD Женя Галич должен был отправиться в тур вместе с группой "Друга Ріка". В США и Канаде они планировали собрать деньги на помощь украинской армии.

Однако как сообщил Галич, ему пришлось отменить тур из-за приказа вернуться на передовую.

"Я неоднократно отмечал, говорил о том, что пока в стране идет война и действует военное положение, я, в первую очередь, военный. А дальше уже артист и музыкант. Так случилось, что я не смогу посетить тур по США и Канаде вместе с группой "Друга Ріка". Ситуация в стране меняется каждый день и сейчас ситуация такова, что по требованию своего военного руководства я должен возвращаться в Украину", – сказал артист.

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Чем известен Женя Галич

Женя Галич - украинский рок-музыкант. Он родился в семье военного, поэтому с начала полномасштабной войны в Украине сразу же взял в руки оружие и пошел на фронт защищать родную страну от российской агрессии.

13 мая 2017 года Евгений, в качестве лидера группы O.Torvald, представлял Украину на Евровидении-2017 в Киеве с композицией "Time". По итогам совместного голосования членов жюри и телезрителей, песня получила 36 баллов и заняла 24 место.

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