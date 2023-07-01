Недавно блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на свои источники, сделал громкое заявление.

Бывшая участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха впервые за долгое время вышла на связь. Заставили ее это сделать слухи о бегстве в Россию, и о том, что Смеюха якобы собралась строить карьеру на территории страны-агрессора.

Обращение Виктории выложил Слава Демин, который обратился к певице за комментарием. Вот что ответила Смеюха:

"Комментировать можно настоящие вещи и факты, а не бессмысленную фальшь. Ты же меня хорошо знаешь, никогда не поддерживаю чужой грязный пиар, а тем более в такое сложное для нашей страны время".

Экс-"неАнгел" добавила, что сейчас она не появляется на публике и не ведет блог, потому что уделяет все свободное время своей семье. По поводу своего местонахождения Смеюха сказала следующее:

"Все время была в Киеве, а сейчас уехала проведать близких".

Виктория Смеюха уехала в РФ: подробности

На днях блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на своих анонимных информаторов, заявил, что Вика Смеюха из дуэта "НеАнгелы" сбежала в Россию, потому что якобы хочет роскошной жизни, и понимает, что из-за войны в Украине в ближайшее время этого не будет.

Беспалов рассказал, что Смеюху якобы увидели на одной из закрытых вечеринок в Москве.

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