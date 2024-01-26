Артистка пробила колесо, из-за чего не могла нормально добраться домой.

Украинская певица SHADU на своей странице в Instagram рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в одном из спальных районов Киева.

Она поделилась, что вчера случайно пробила колесо своего автомобиля, поэтому ей сложно было передвигаться по городу.

"Уже больше часа я еду со скоростью 10-11 км в час, потому что у меня пробило колесо. Я очень стараюсь доехать до комендантского часа. Очень надеюсь, что у меня все получится. Резине хана, не знаю, где могла пробить. А еще с горки спускаться…" - отметила артистка.

Однако артистка не потеряла оптимизма и включила любимого артиста The Weekend. Потихоньку она смогла доехать до паркинга рядом со своим домом, уже сегодня она будет разбираться и ремонтировать машину.

"Вот такая х***я, малыши. Но доехала, и Слава Богу!" - дополнила звезда.

Она с юмором добавила, что такая беда могла приключиться только с ней.

"Это только я могу так часто попадать в проблемы? Ехала по делам, ничего не предвидело беды, и тут на, громкий бух. И все. Я как та улитка больше часа ехала и боялась повредить диски авто. Но ничего, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Главное, жива и здорова. Однако думаю, возможно это специально кто-то разбрасывает острые предметы, чтобы потом я попала в ближайшее СТО (смеется). Двигаюсь дальше, сегодня колесо заменю и дальше поеду по делам", - подытожила певица.

Отметим, Shadu (Ксения Шадурская) – украинская певица и блогер, сонграйтер и режиссер. До начала сольного проекта работала режиссером на топовых телеканалах страны.

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