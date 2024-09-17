Блогер 'слил', кто будет представлять Украину на Евровидении-2025

По его словам, это будет молодая певица.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов, ссылаясь на свое сообщество сплетников, сообщил интересную информацию относительно Нацотбора на Евровидение-2025.

В своем Telegram-канале он написал, что в следующем году представлять Украину на самом масштабном конкурсе будет молодая артистка Klavdia Petrivna.

"Нацотбор будут формировать под нее, хм", — поделился информацией Беспалов.

Стоит отметить, что Нацотбор на Евровидение-2025 уже стартовал. Все желающие могут подать заявку.

Где и когда пройдет Евровидение-2025

Евровидение-2025 пройдет в Базеле, Швейцария. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал — 17 мая 2025 года. Местом проведения выбрали арену St. Jakobshalle, и это первый случай за последние шесть конкурсов, когда Евровидение проводится не в столице. Базель был выбран после конкурентного отбора среди нескольких городов, включая Женеву.

Напомним, Тина Кароль примет участие в Нацотборе на Евровидение-2025, но есть нюанс.

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