Девушка теперь неодинокая.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - подтвердила, что ее сердце сейчас занято. Если раньше подписчики девушки лишь делали свои предположения о новых вероятных отношениях, то теперь она откровенно об этом сказала сама.

"У меня есть молодой парень", - рассказала Маша в интервью для проекта "33 вопроса от Люкс ФМ".

Девушка отметила, что они с любимым живут отдельно.

"Иногда он может остаться на ночь, но вместе "нет-нет-нет". Это моя квартира, это мое пространство. Если ты хочешь, чтобы мы вместе жили - ты снимаешь свою квартиру", - подчеркнула Маша.

Она решила не рассказывать подробности их истории любви, ведь считает это личной темой. Однако добавила, что больше всего ценит в отношениях.

"Это какая-то легкость должна быть между двумя людьми, зона комфорта, в которую ты можешь погрузиться и тебе там будет классно. Я не понимаю отношений, когда парень говорит: "Ты не можешь пойти без меня в клуб", "Ты не можешь тусоваться отдельно от меня", "У тебя не может быть друзей-парней". У меня когда-то был парень, который говорил: "А ты не можешь играть музыку с девушками? Меня бесит, что ты проводишь время с ребятами-гитаристами", - вспомнила Маша.

Напомним, ранее Маша Полякова рассказывала о расставании со своим бойфрендом Артуром, с которым они встречались год. Девушка рассказала, что экс-возлюбленный очень некрасиво повел себя по отношению к ней, поэтому она решила разорвать с ним романтические отношения.

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