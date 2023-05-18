Гагарина попала в курьез.

Российская певица Полина Гагарина не устояла на ногах и упала прямо на сцене во время своего выступления. На ролике, опубликованном в Telegram-канале "НеМалахов", заметно, что знаменитость испугалась.

В момент падения к ней подскочил парень из шоу-балета и помог ей встать. После этого Гагарина продолжила петь и танцевать.

Отметим, певица вышла на сцену в красном мини-платье со шлейфом на боку. Дополнила она образ босоножками на высоком каблуке, который к тому же оказался неустойчивым.

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Курьезы с Полиной Гагариной

Во время съемок шоу "Песня года 2022" Гагарина предстала перед публикой с презрительным взглядом и странной гримасой. В сети начали шутить, что ее "поплющило".

Кроме того, на передаче Comedy Club, где Гагарина была одной из ведущих, у нее начался нервный тик. Продюсеры телеканала не вырезали этот кусок из эфира.

Позиция Полины Гагариной по войне в Украине

Артистка молчит о войне в Украине. При этом он выступает почти на всех российских концертах. Таким образом поддерживает преступный режим Кремля.

Еще больше цинизма Гагариной добавил тот момент, что ранее на сцене Лужников она исполнила песню, которая в 2012 году стала саундтреком к фильму "Севастополь", повествующем о событиях Второй мировой войны.

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