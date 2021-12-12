У Полины Гагариной начался нервный тик, а Оля Полякова материлась в микрофон.

Знаменитости часто попадают в курьезные ситуации и могут стать посмешищем для всей страны. Но в большинстве случаев преданные поклонники все им прощают, ведь они любимчики народа.

Полина Гагарина

Российская певица Полина Гагарина была одной из ведущий на передаче Comedy Club. Во время объявления одной из команд у нее начался нервный тик. Позже в сети появилось видео, как Полина очень переживает и из-за этого у нее начинает дергаться лицо. Стоит отметить, что продюсеры телеканала не вырезали этот кусок из эфира.

"Странно, в тот момент, когда у Полины начался нервный срыв, снимали прям её лицо. Совпадение? Не думаю. Но в то же время так странно, ведь видно, что с ней что-то не так. Она даже повернулась", "Это просто нервный тик, непроизвольное сокращение мышц лица. Скорее всего из-за переутомления", "Как из фильма "Люди в черном" про инопланетян", "Продала душу дьяволу! Расплата", - пишут в сети.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова однажды рассказала, как во время концерта зашла за кулисы и начала громко материться. При этом она забыла выключить микрофон.

"Когда у нас было первое шоу, то это был ад. Я зашла за кулисы и ору на всех, маты гну, а микрофон то работает. И все прибегают и говорят: "Сделайте что-то, заберите у нее микрофон!". Сейчас у меня есть специальный человек, я отдаю ему микрофон, и иду материться, чтобы меня никто не слушал", - рассказала ранее Полякова в программе "Светская жизнь".

Аня Тринчер

Певица и блогер Аня Тринчер однажды обратилась в полицию с заявлением, что ее обокрали, и рассказала об этом в своем Instagram. Позже выяснилось, что она сама перевела зарплату своей сотруднице, а потом забыла об этом.

"Мне очень стыдно. Что у меня с памятью? Я смотрела свои переписки. Я действительно думала, что может забыла. Однако, совсем не могла вспомнить", - сказала Тринчер.

Наташа Королева

Певица Наташа Королева тоже отметилась фотографией из своего инста-блога. Как-то она опубликовала снимок из Крыма, но в геолокации указала, что находится в Калифорнии. Вот только придирчивых фолловеров вокруг пальца не обведешь.

Лера Кудрявцева

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в неприятный конфуз. Артистку опозорили прямо на сцене - ее бывший любовник Сергей Лазарев чуть не сорвал с нее парик.

"Этого никогда не покажут в эфире по телевизору!! Истерика!! Смотреть до конца! Немного "кухни" и "ляпов" со съемки "Песни Года 2021". Это все не по сценарию!! Кудрявцева, я тебя обожаю за твою самоиронию и чувство юмора!", - написал певец.

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Автор: Диана Могилевич