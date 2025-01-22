Наташа Королева решила вернуть былую славу в стране-агрессор.

Российская певица родом из Украины Наташа Королева, которая до сих пор молчит о полномасштабном вторжении, стала ведущей на росТВ. Она займет место еще одной предательницы Лолиты на проекте "Суперстар".

Об этом сообщила ведущая Лера Кудрявцева в своих соцсетях. Стоит отметить, что Кудрявцева много лет дружит с Сергеем Лазаревым и вместе с ним цинично поддерживает войну в Украине.

"Вот посмотрите – Королева прекрасная стоит. Скоро. Будет офигенно, уверяю вас", — написала Кудрявцева.

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Стоит отметить, что причина увольнения Лолиты пока неизвестна. Сама певица тоже никак не комментирует эту ситуацию.

Возможно, это связано с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой, после которой Лолиту начали отменять. Однако после этого артистка все же появлялась на сцене.

Напомним, 61-летняя путинистка Лолита собралась замуж за миллиардера. Она говорит, что не теряет надежды встретить свою любовь.

"Скромная и гениальная женщина ищет себе мужа", — сказала предательница.

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