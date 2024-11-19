Девушка сообщила, что помолвлена.

29-летняя россиянка Юлия Власова, которой приписывают роман с известным актером Джонни Деппом, рассказала об изменениях в личной жизни.

Девушка в своем Instagram сообщила, что помолвлена, чем спровоцировала слухи о вероятной будущей свадьбе с 61-летней звездой фильма "Пираты Карибского моря".

Она также написала, что планирует детей уже в ближайшее время. Однако не отметила, действительно ли отцом станет именно Джонни Депп.

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Юлия также добавила, что хочет жить на два города. По ее словам, это будет Москва и Париж.

Что известно о личной жизни Джонни Деппа

Актер был в отношениях с актрисой Эмбер Херд. Позже они скандально развелись, ведь бывшая обвинила его в домашнем насилии и изменах. Из-за этого Депп потерял рекламные контакты и долгое время не снимался в фильмах. Однако ему удалось выиграть суд над экс-супругой.

С россиянкой Юлией Власовой, которая является владелицей косметологической клиники в Праге, Джонни заметили летом на вертолетной площадке в Лондоне. Откуда, по слухам, они отправились в романтическое путешествие. Как познакомилась пара и сколько времени уже встречаются - пока неизвестно.

К слову, официально ни актер, ни россиянка пока не комментируют свой роман.

Напомним, ранее избранница-россиянка Джонни Деппа впервые показала совместное фото с ним.

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