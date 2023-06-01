Актриса ответила, что думает о позиции Лаленкова.

Известная актриса Ирма Витовская рассказала, что произошло со звездой сериала "Леся+Рома" Дмитрием Лаленковым. Они были главными героями киноистории, однако сейчас их пути разошлись.

"Каждый пошел своим путем. Не то, что мы в напрочь оборваны, но это поздравления на день рождения, на Пасху, на Рождество", - призналась Витовская в интервью на YouTube-канале "Украинской правды".

Ведущий проекта вспомнил, что в начале полномасштабной войны Лаленков опубликовал посты с фото флагов Украины и России. Кроме этого, за несколько дней до этого он писал, что война "никому не нужна". Также Лаленков цитировал МИД РФ и писал о религии. Впоследствии эти посты были удалены.

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"Это его философия, его мировоззрение. Он не является врагом Украины ни в коем случае. Просто у него этакий взгляд на религию... Я хочу оставить это только в теплых и хороших отношениях... Я не имею права его перевоспитывать, я и не хочу этого делать. Человек уже в том возрасте, когда он уже определился", - отметила Витовская.

По словам актрисы, она не хочет вмешиваться в чужую жизнь. Впрочем, Витовская отметила, что Лаленков помогал с эвакуацией людей на Донбассе.

"Он актер блестящий и он практикует свою профессию... Это его личное дело. Я знаю, что он там помогал в начале вторжения, вывозил людей", - добавила актриса.

Кто такой Дмитрий Лаленков

Актеру 57 лет, он родом из Донбасса. Лаленков начал свою карьеру с Национального академического театра имени Леси Украинки. Также актер снимался во многих фильмах.

Впрочем, наибольшую славу ему принесла роль в сериале "Леся+Рома", который получил 6 сезонов и 136 серий. В комедийном ситкоме Лаленков играл Рому, а Ирма Витовская - Лесю. Сериал выходил с 2005 по 2008 годы.

Актер был женат на актрисе Елене Стефанской. В браке у них появились двое детей - сыновья Никита и Илья. Сейчас Лаленков не снимается в кино и сериалах. На своей странице в Instagram он осудил полномасштабную войну РФ против Украины и показывал, во что оккупанты превратили Донбасс.

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