Певица мечтает еще раз выйти замуж.

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно развелась со своим супругом Асланом Ахмадовым, заявила, что в ее жизни обязательно будет еще одна свадьба.

По словам звезды, она с новым избранником закатит настоящую веселую свадьбу, на которую пригласит всех своих родных и друзей. Вот только принца на белом коне пока нет.

"Хочу сказать всей Украине, что свадьба будет в моей жизни обязательно. Я хочу неожиданную свадьбу и очень веселую. Я приглашаю всех звезд, всех, кого уважаю и люблю на украинской сцене. Но пока что нет избранника. Когда он появится – я всем скажу", - сказала Билык в программе ЖВЛ.

Читайте такжеМакс Чмерковский вместе с супругой прилетел в Украину (фото)Кроме того, артиста назвала причину развода с Асланом, от которого воспитывает сына Табриза. К слову, мальчик очень похож на своего отца.

"Так в жизни бывает: поживешь с человеком 10 лет, и ты уже другая, и муж другой. Может, поэтому и разводятся люди, что не могут удержать это первое ощущение", – сказала артистка.

Напомним, ранее Ирина Билык показала подарок от креативного поклонника.

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Автор: Диана Могилевич