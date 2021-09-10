Музыканты стали героями рекламы Gucci.

Музыканты победившей на Евровидении 2021 группы Måneskin стали героями новой рекламной кампании итальянского модного дома Gucci.

"Ждите со спокойным напряжением, мы участвуем в новой кампании GucciAria", – говорится в сообщении группы в Instagram.

Съемку проводили фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

В съемке участвовали вокалист Дамиано Давид, гитарист Томас Раджи, барабанщик Итан Торкио и басистка Виктория Де Анжелис. Они позировали в окружении винтажных интерьеров в костюмах с пайетками и перьями, полупрозрачных рубашках, кожаных штанах.

Как отметили в Gucci, рекламная компания преследует цель "отразить революционный и радостный импульс эроса как творческой силы, лежащей в основе современных образов".

Известно, что коллекции Aria вышла в честь 100-летия Gucci.

До этого сообщалось, что фронтмен Maneskin Дамиано Давид появится в новом клипе в женском белье и чулках.

Еще одной новостью стало то, что Maneskin сорвали выступление украинской певицы Maruv в Москве.

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Автор: Катерина Шварц