Победители Евровидения 2021, итальянская группа Maneskin сорвала выступление эпатажной украинской певицы Maruv.
Читайте такжеФронтмен Maneskin Дамиано Давид сменил имидж для нового клипаКак пишет Super, артистка должна была выступить в Москве на разогреве небольшого закрытого концерта Maneskin. Но за несколько минут до начала ее выход якобы отменили.
"В итоге выход Maruv постоянно откладывали, а потом и вовсе сказали, что группа решила отказаться от разогрева и в последний момент отменила любые выступления, кроме своего. Maruv, которую многие успели увидеть мельком, покинула площадку", - пишет Super.
Поклонники Maruv были в восторге, когда узнали о ее появлении на концерте Maneskin. Однако знаменитость так и не исполнила ни одной песни.
Напомним, что Maruv не раз была замечена на выступлениях в стране-агрессоре - РФ. Недавно артистка "засветилась" на фестивале "Новая волна" в Сочи. На мероприятии она появилась вместе с запрещенным в Украине Филиппом Киркоровым.
Победа Måneskin на Евровидении 2021
В ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".
Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.