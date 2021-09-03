Maruv, которую многие успели увидеть мельком, покинула площадку, пишут журналисты.

Победители Евровидения 2021, итальянская группа Maneskin сорвала выступление эпатажной украинской певицы Maruv.

Читайте такжеФронтмен Maneskin Дамиано Давид сменил имидж для нового клипаКак пишет Super, артистка должна была выступить в Москве на разогреве небольшого закрытого концерта Maneskin. Но за несколько минут до начала ее выход якобы отменили.

"В итоге выход Maruv постоянно откладывали, а потом и вовсе сказали, что группа решила отказаться от разогрева и в последний момент отменила любые выступления, кроме своего. Maruv, которую многие успели увидеть мельком, покинула площадку", - пишет Super.

Поклонники Maruv были в восторге, когда узнали о ее появлении на концерте Maneskin. Однако знаменитость так и не исполнила ни одной песни.

Напомним, что Maruv не раз была замечена на выступлениях в стране-агрессоре - РФ. Недавно артистка "засветилась" на фестивале "Новая волна" в Сочи. На мероприятии она появилась вместе с запрещенным в Украине Филиппом Киркоровым.

Победа Måneskin на Евровидении 2021

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

Автор: Ольга Робейко