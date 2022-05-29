Женщины пережили невероятный стресс.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину прошло уже более трех месяцев. Жизни сотен тысяч украинцев сильно изменились. В таких условиях некоторые люди даже рожали. Среди них и знаменитости.

Хореограф Яна Заец

Танцовщица стала мамой во второй раз на второй день войны. Звезда уточнила, что родить сына ей удалось в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище. Участница танцевального шоу призналась, что испытала очень сильный стресс, ведь переживала за старшего сына, который в это время находился в Киеве.

Певица Маша Собко

Артистка давно готовилась к родам и уже договорилась с клиникой, однако медучреждение попало под обстрел.

Из-за этого Маше пришлось срочно искать альтернативу и ехать в другой город. Мальчик, которого назвали Матвеем, появился на свет 26 марта во Львове.

Жена Скичко Елизавета Юрушева

Жена экс-шоумена и экс-главы Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко Елизавета Юрушева уехала за границу за несколько месяцев до родов. На Пасху Скичко сообщил, что у них с женой родилась девочка. Страну, куда Александр отправил жену и ребенка, пара не раскрывает.

Отметим, что некоторые украинские знаменитости сообщили о том, что ждут пополнения. Среди них - актриса "Женского квартала" Вера Кекелия.

Также заявила о том, что находится в положении первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Напомним, певица Бритни Спирс потеряла ребенка.

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