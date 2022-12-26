Волонтер и известный блогер-миллионник Александр Залиско посетил самую горячую участок фронта, чтобы передать военным дроны и гуманитарную помощь.

Об этом Александр Залиско рассказал на своей странице в Instagram.

В посте-отчете он рассказал о поездке, призвал всех остальных людей также приобщаться к волонтерству и поддержке ВСУ, потому что совокупность скромных взносов может дать уже очень большой результат.

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"Понимаю, что в масштабах страны и линии фронта - это немного. Но в этом и суть. Если каждый из нас будет делать свое "немного", то в совокупности это будет "МНОГО"! А то и "ОЧЕНЬ МНОГО". И тогда это будет великая сила! Спасибо каждому, кто присоединился к этому сбору. Да и вообще, ко всем сборам", - пишет волонтер.

Залиско рассказал, что дроны были куплены за счет средств, собранных в рамках одного из его розыгрышей.

Заметим, что в рамках недавнего розыгрыша генератора за донат для ВСУ Александру удалось собрать более 170 тысяч гривен для закупки полезных вещей военным.

"Мы дальше собираем донаты. Далее ищем где приобрести дешевле, чтобы купить больше. Дальше общаемся с военными и закрываем их потребности. Хоть и маленькие в масштабах фронта. Но насколько велики в масштабе жизни отдельного каждого бойца", - отмечает волонтер, подчеркивая, насколько важна помощь любого масштаба, ведь жизнь каждого человека бесценна.