31 января 2023 года стало известно, что российский певец Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на инфаркт. В СМИ распространялась информация, что он находится в критическом состоянии.
Позже артист вышел на связь с поклонникам и опроверг многие домыслы.
"Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах", - написал Николаев в Instagram.
Стоит отметить, что ранее Николаев жаловался на плохое самочувствие. Ему уже 63 года, поэтому все сложнее артисту держать себя в форме.
Позиция Игоря Николаева по войне в Украине
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.