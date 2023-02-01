Он сказал, что проходит обследование.

31 января 2023 года стало известно, что российский певец Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на инфаркт. В СМИ распространялась информация, что он находится в критическом состоянии.

Позже артист вышел на связь с поклонникам и опроверг многие домыслы.

"Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах", - написал Николаев в Instagram.

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Стоит отметить, что ранее Николаев жаловался на плохое самочувствие. Ему уже 63 года, поэтому все сложнее артисту держать себя в форме.

Позиция Игоря Николаева по войне в Украине

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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