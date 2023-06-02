Женя Кот рассказал о многочисленных травмах, из-за которых он даже не может выполнять некоторые движения в танцах.

Победитель шоу "Танці з зірками" Женя Кот признался, что он хотел пойти на фронт и защищать родину. Впрочем, он не смог это сделать.

"Мне не приходят повестки, потому что у меня "белый билет". Но полноценного "белого билета", как мне кажется, у нас нет. Это называется "непригоден в простое время" и "ограниченно годен в военное время", - рассказал Кот в интервью Славе Демину.

По словам танцора, таких травм у него немало. Демин даже удивился, когда услышал весь "перечень". Кот получил много повреждений во время тренировок и выступлений.

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"У меня билет "ограниченно годен". У меня сломаны кисты, у меня несколько грыж в позвоночнике, у меня разрыв коленной сумки, было кровоизлияние", - сообщил хореограф.

Кроме этого, Кот пожаловался на то, что у него "люфтит" ключица, а также зажимает сосуд в шее. Из-за всего этого он даже отказывается от некоторых танцевальных элементов.

"Очень много разных травм, которые не позволяют мне делать определенные вещи. И даже в танцах, скажем так, я некоторые вещи не делаю, потому что не смогу их сделать", - резюмировал Кот.

Кто такой Женя Кот

Известному танцору 35 лет, он родился в Херсоне. Женя Кот победил в шестом сезоне шоу "Танці з зірками", где он выступал в паре с Ксенией Мишиной. Кроме этого, хореограф был режиссером-постановщиком на известных талант-шоу.

Женя Кот живет в браке с Натальей Татаринцевой. Они поженились в 2019 году. В начале 2022 года супруга танцора честно рассказывала, почему у них нет детей. По словам Татаринцевой, у них "не получается" стать родителями, из-за чего она переживает.

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