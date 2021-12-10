Михаил Заливако поздравил любимую с днем рождения и вспомнил "очень интересную историю знакомства" с ней.

Главный герой романтического реалити "Холостяк" Михаил Заливако нежно выразил свои чувства к своей возлюбленной Анне Богдан, которую он выбрал в финале шоу.

На своей странице в Instagram Заливако таким образом поздравил Анну Богдан с днем рождения, который она отмечает 9 декабря.

Михаил отметил "ну очень интересную историю знакомства" с Анной.

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"Могу сказать, что мы все получаем то, чего сильно хотим. И я знаю, что хотел и видел такого человека как ты рядом с собой. Ты очень крутая и сильная личность, как и невероятная женщина. Мне очень нравится как ты дурачишься и смеёшься со мной. И при всем этом ты нереально женственная и мудрая", - написал "Холостяк".

"Мечтай… мечтай как можно больше! Будь яркой и никогда не стой на месте. Ты комета, у которой очень длинный хвост (в твоём случае это ноги) мои любимые ноги. Пусть сбывается все загаданное и в обычные дни - теперь это будет такой суперсилой! Я тебя люблю", - пожелал Заливако своей избраннице.

Также он выразил надежду, что этот день рождения будет лучше, чем предыдущий.

В свою очередь, Анна Богдан у себя в Instagram в свой день рождения поблагодарила родных, которые всегда рядом, и друзей, идущих с ней по жизни.

"Спасибо мой Мишка тебе, что ворвался в мою жизнь и делаешь меня счастливой. Мне очень нравится моя жизнь и с каждым годом становится все интереснее. Любите! Любовь - это самое главное…", - написала Богдан.

Как сообщал УНИАН, в финале 11 сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан и признался ей в любви.

После проекта пара осталась вместе, они съехались весной этого года.

Миша и Аня рассказали, что им приходилось скрывать свои отношения, чтобы не рассекретить их до окончания проекта по ТВ. Но это, по словам влюблённых, их только сблизило.

И несмотря на то, что недовольные финалом шоу поклонники пророчили расставание Заливако и Богдан, пара, как видим, по-прежнему вместе.

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Автор: Александр Топчий