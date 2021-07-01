Поклонники считают, что влюбленные друг другу не подходят.

Главный герой 11 сезона романтического реалити "Холостяк" Михаил Заливако в финале шоу выбрал Анну Богдан, с которой встречается и по сегодняшний день.

Но вот поклонники, что во время шоу, что сейчас уверены, что влюбленные друг другу не подходят. Отметим, что ранее они болели за Юлю "Зайку", которую Михаил отправил домой в финале.

Так, в своем Instagram "холостяк" опубликовал фотографию со своей возлюбленной Богдан.

"Нравится ощущение рядом. Нравится когда идем за руку. Нравится, что вызываешь мурашки по коже. Нравится с тобой слушать одну песню на repeat. Нравится, что не стыдно. Нравится, когда дуркуешь. Нравится, что не боишься. Нравится, что настоящая. В общем нравится… и да, химия - очень нравится", - подписал фото Заливако.

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При этом реакция фанатов была неоднозначная.

"Ключевое слово "нравится" , но не "люблю"", "Забыл добавить, что и Юля очень нравится", "Вы не подходите друг другу, какие-то разные", "Позирование на камеру, скучно и неинтересно", "А любви то нет, а страсть проходит", - пишут поклонники под фото.

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Автор: Диана Могилевич