В последние несколько дней Топольский стал едва ли не самой обсуждаемой персоной.

В конце октября на телеканале СТБ состоялась премьера 12 сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Бизнесмен, который давно живет в Майями, решил найти себе избранницу через реалити-шоу. Сейчас в Instagram-блоге Алекс предложил подписчикам задать ему интересующие вопросы. Один из фолловеров спросил о том, важно ли Алексу, чтобы его девушка работала. Вот что ответил холостяк:

"Не так важно, чтобы она работала, но важно, чтобы "горела" чем-то в жизни. Я не понимаю, когда человек ничем не занят и ни к чему не стремится в жизни. У нее может быть какое-то занятие, которое ее вдохновляет, пусть оно и не приносит прибыли".

Видео дня

Отметим, фанаты заподозрили, что победительницей проекта может стать Саша из Харькова. Она стала фавориткой многих зрителей с первого выпуска. Основная причина, по которой поклонники определили ее возможную победу - это фотографии с геолокацией в США.

Скандал на "Холостяке"

После выхода в эфир второго выпуска шоу участница Анастасия Кузьмицкая пожаловалась на давление со стороны психологов, Алекса Топольского и Гриши Решетника. Также женщина сообщила, что они снимались в "адских" условиях и не спали по двое суток.

Напомним, участница "Холостяка-10" ответила девушкам, которые жалуются на условия шоу.

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